Ингушского активиста задержали в Белоруссии и депортировали в Нальчик. На родине его обвиняют в нападении на полицейского

Ингушский активист Исмаил Нальгиев депортирован из Белоруссии и помещен в один из СИЗО в Нальчике, сообщает «Кавказский узел».

Нальгиеву — координатору организации «Выбор Ингушетии» — предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК), сообщил радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Андрей Сабинин. Уголовное дело было возбуждено из-за столкновений на акциях протеста, которые прошли в республике в конце марта.

Исмаил Нальгиев был задержан 8 мая в аэропорту Минска, откуда он собирался вылететь в Чехию. Активист, как сообщалось, угрожал начать голодовку, если власти Белоруссии решат депортировать его в Россию. По мнению адвоката, после высылки на родину голодовку Нальгиев прекратит, так как «теперь в этом нет смысла».

Уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено после митинга с требованием отставки руководства Ингушетии, который прошел в Магасе 26 и 27 марта. По версии следствия, в столкновениях с демонстрантами пострадали 10 полицейских и сотрудников Росгвардии.

В рамках дела о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов ранее были арестованы несколько лидеров оппозиции Ингушетии.

СК в связи с акциями протеста в Ингушетии также расследует дело о призывах в интернете к массовым беспорядкам.