Поиск туристов, попавших под лавину в горах Алтая, остановили на полтора месяца

Операция по поиску туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановлена на полтора месяца из-за опасности схода новых лавин. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с трехметровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы значительно больше; снимать такие слои снега сейчас опасно.

6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай попали семеро альпинистов. Еще две туристки спаслись и спустя два дня сообщили о случившемся. За три дня поисков были найдены тела пяти погибших.