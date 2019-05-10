На Алтае нашли пятого погибшего туриста, попавшего под лавину. Поиски еще двоих продолжаются

Спасатели МЧС обнаружили в горах Республики Алтай тело пятого из семи туристов, попавших 6 мая под лавину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Спасатели продолжают поиски еще двоих туристов, пропавших без вести после схода лавины. Поиски осложняют плохие погодные условия, говорят в МЧС.

За три дня поисков спасатели обследовали более пяти тысяч квадратных метров лавины.

Семеро альпинистов попали под лавину на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Еще двоим туристкам удалось выбраться и через два дня сообщить о случившемся спасателям. В первые два дня поисков нашли тела четырех погибших.