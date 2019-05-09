«Тоттенхэм» отыграл три мяча у «Аякса» и вышел в финал Лиги чемпионов. Решающий гол был забит на шестой добавленной минуте

Лондонский «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв амстердамский «Аякс» со счетом 3:2 во втором полуфинальном матче турнира.

Все три мяча в ворота голландцев отправил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура; решающий гол он забил на шестой добавленной минуте. В составе «Аякса» отличились защитник Маттейс де Лигт и полузащитник Хаким Зиеш.

Первая игра между «Тоттенхэмом» и «Аяксом» закончилась со счетом 1:0 в пользу нидерландской команды.

В финале «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем», который накануне разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня.