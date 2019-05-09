Основателя «Петронефти» объявили в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск в рамках дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает РБК со ссылкой на источник.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн подтвердил эту информацию. По его данным, бизнесмен уехал в Германию.

Источник РБК сообщил, что Самарский районный суд 8 мая заочно арестовал Трушева и еще одного фигуранта дела, имя которого не сообщается.

Роман Трушев в беседе с «Медузой» ранее заявил, что не является бенефициаром компаний, владеющих и арендующих имущество узла слива нефти. «Попытки найти крайнего понятны, и разговоры всегда были и будут. Но меня в Самаре нет!» — говорил он.

В апреле власти Белоруссии объявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, из-за чего был приостановлен экспорт нефтепродуктов и транзит российской нефти. В компании «Транснефть» заявляли, что нефть загрязнили умышленно.

Ранее суд арестовал до 29 июня четырех фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».