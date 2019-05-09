На Алтае нашли погибшим четвертого из семи туристов, попавших под лавину

Спасатели обнаружили в горах Алтая четвертого туриста, погибшего при сходе лавины 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Тела троих погибших туристов, найденные ранее, опознаны, отметили в СК.

Еще троих альпинистов, которых накрыло снежной лавиной, продолжают искать.

Семеро туристов 6 мая попали под лавину на Южно-Чуйском хребте. Еще двоим туристкам удалось выбраться и спустя два дня выйти на связь. Поиски начались утром 8 мая. В тот же день спасатели нашли троих погибших туристов.