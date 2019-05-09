Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стрелявший холостыми возле жилых домов, дал показания в СК

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, устроивший стрельбу холостыми патронами в городе Камышлове, побывал на допросе у следователя. Об этом Ионин рассказал РИА Новости.

«Четыре часа с небольшим [допрашивали]. Допрос прошел корректно и понятно. Проблема была в другом. Нет у нас прецедентов, чтобы депутаты Госдумы приходили допрашиваться. В итоге я написал заявление, что прошу не применять по данному уголовному делу в отношении меня . Как я и обещал, не буду ей прикрываться», — сказал Ионин.

Он добавил, что, скорее всего, его привлекут по делу в качестве свидетеля.

4 мая в интернете появилось видео, на котором Дмитрий Ионин стреляет в воздух из автомата Калашникова в одном из дворов Камышлова. Депутат подчеркнул, что стрельба велась из охолощенного оружия, приобретенного для нужд «Юнармии».

5 мая ТАСС и «УралИнформБюро» сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в Камышлове; по данным «УралИнформБюро», дело завели по статье хулиганстве. Ионин заявил, что, узнав об этом, сам связался со следователем.