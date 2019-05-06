Три человека погибли при взрыве на химическом заводе «Азот» в Пермском крае

На химическом заводе «Азот» в городе Березники (Пермский край) произошел взрыв. Погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Пермскому краю.

Взрыв прогремел в цехе по производству аммиака во время ремонтных работ. Погибшие были рабочими, сообщили в МЧС. По информации «Коммерсант-Прикамье», жертвы входили в бригаду, проводившую ремонтные работы в цехе.

На «Азоте» изданию 59.ru сообщили, что после взрыва в цехе произошел пожар. Огонь уже потушили. По информации МЧС, инцидент не повлиял на технологический процесс на заводе, угрозы экологии и населению нет.

Обновлено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Предприятие «Азот» в Березниках входит в компанию «Уралхим». На зводе производят удобрения: аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру.