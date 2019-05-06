Авиакомпания «Россия» приостановит прямые рейсы на Бали и Шри-Ланку до июля

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», приостановит прямые рейсы из Москвы на Бали и Шри-Ланку, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на расписание полетов перевозчика.

Рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) будут прерваны с 11 мая по 2 июля, в Денпасар (Бали) — с 23 мая до 1 июля. Пассажирам отмененных рейсов на Бали предложили вернуть деньги за билеты в течение 30 дней, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР связали приостановку рейсов с низкой загрузкой самолетов. В пресс-службе авиакомпании пока не комментировали случившееся.

Авиакомпания «Россия» начала летать на Бали на самолетах Boeing 777 в октябре 2018 года, а в декабре — на Шри-Ланку. В апреле компания объявила, что будет летать на Бали круглый год. «Россия» выполняла единственные прямые рейсы из Москвы в Коломбо и Денпасар, отмечают в АТОР.

После МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну «до нормализации ситуации». Ростуризм, в свою очередь, предложил туроператорам и агентствам приостановить продажу туров на Шри-Ланку.