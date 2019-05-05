The Times: министра обороны Великобритании уволили из-за слов о диабете Терезы Мэй. Официальной причиной была утечка секретных данных

Причиной отставки министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона стали его высказывания о болезни Терезы Мэй, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Уильямсон в одной из частных бесед заявил, что из-за наличия сахарного диабета Мэй не способна справляться с должностью премьера и что ей следует оставить пост. Через некоторое время эти слова стали известны Мэй.

Издание также сообщает, что недовольство Мэй долгое время вызывало стремление Уильямсона отправить британских военнослужащих в одну из стран Африки, где они бы участвовали в боевых операциях.

Уильямсон был отправлен в отставку 1 мая с формулировкой «из-за утраты доверия». Официально сообщалось, что министр виноват в утечке секретных данных с заседания Совета национальной безопасности Великобритании.