Операторы связи перестали блокировать доступ к Last.fm

Российские операторы связи перестали блокировать доступ к сервису музыкальных рекомендаций Last.fm. Как сообщает РБК, сайт уже доступен для абонентов «Билайна», «Мегафона», «Акадо».

Снятие блокировок началось после того, как администрация сайта закрыла доступ к странице с песней белорусской группы Apraxia «Русь, проснись», которая включена в Федеральный перечень экстремистских материалов.

Страница песни «Русь, проснись» на Last.fm попала в выгрузку Роскомнадзора 30 апреля. Из-за того, что сервис использует протокол https, заблокировать доступ только к одной странице технически невозможно, поэтому операторы связи стали блокировать доступ ко всему сайту.

Сервисом Last.fm во всем мире ежемесячно пользуются около 40 миллионов человек. На Россию приходится почти 9% его трафика.

Last.fm ранее уже попадал под частичные блокировки из-за наличия в сервисе песен, внесенных в перечень экстремистских материалов.