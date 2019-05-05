К помощнику депутата Дмитрия Ионина, стрелявшего холостыми около жилого дома, пришли полицейские

К секретарю совета «Справедливой России» в Свердловской области Павлу Грибкову, который сопровождал депутата Госдумы Дмитрия Ионина, когда тот стрелял из автомата холостыми патронами в городе Камышлов, домой пришла полиция. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на самого депутата.

Как пояснил Ионин, полицейские «грозятся обыском». Сам Грибков вместе с депутатом сейчас находится в Екатеринбурге, где они давали пресс-конференцию, посвященную инциденту со стрельбой.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал URA.RU, что Грибков задержан. Znak.com сообщает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ионин, в свою очередь, сообщил, что Грибков не задержан, а его теща доставлена в отдел полиции для дачи объяснений.

4 мая Ионин в одном из дворов Камышлова открыл стрельбу в воздух из автомата Калашникова. Инцидент, записанный на видео, распространился по интернету. Ионин подчеркнул, что стрельба велась холостыми патронами; по его словам, выхолощенный автомат, приобретенный для нужд «Юнармии», дал ему Грибков.