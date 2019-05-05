Брат президента Ирана получил тюремный срок за коррупцию

Суд в Иране приговорил брата президента Хасана Рухани, Хусейна Ферейдуна, к тюремному заключению за коррупцию.

В соответствии с приговором, Ферейдун будет находиться в тюрьме неопределенный срок. Он не признал своей вины и заявил о намерении обжаловать приговор.

Неофициальные обвинения против Ферейдуна впервые были высказаны в 2016 году. Несмотря на последовавший за этим скандал, Хасан Рухани переизбрался на новый президентский срок в мае 2017 года. Через два месяца после этого Ферейдун был задержан.