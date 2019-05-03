Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына освободили через месяц после приговора

В Малайзии освободили из тюрьмы гражданку Вьетнама Дон Тхи Хыонг, осужденную за участие в сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, сообщает CNN со ссылкой на ее адвоката.

Дон Тхи Хыонг 1 апреля была приговорена к трем годам и четырем месяцам тюрьмы; этот срок отсчитывался с момента ее ареста в феврале 2017 года. На свободу она вышла, подав прошение о досрочном освобождении по прошествии двух третей срока.

В ближайшие часы Дон Тхи Хыонг намеревается вернуться во Вьетнам.

Дон Тхи Хыонг и гражданка Индонезии Сити Айсия, также обвиненная в убийстве, не признавали вины и утверждали, что были уверены, что участвуют в розыгрыше.

Первоначальные обвинения в убийстве для Дон Тхи Хыонг позже были переквалифицированы на причинение вреда здоровью с помощью опасного оружия. Обвинения с Сити Айсии были сняты.