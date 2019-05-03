НАТО сменила верховного главнокомандующего силами в Европе

Генерал ВВС США Тод Уолтерс стал новым главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.

Официальная церемония передачи полномочий Уолтерсу от бывшего командующего Кертиса Скапаротти состоялась в штабе НТО в бельгийском Монсе. На ней присутствовал генсек организации Йенс Столтенберг.

Ранее Уолтерс был командующим американских ВВС в Европе и Африке. Он — ветеран операций в Ираке и Афганистане.

Обычно главнокомандующий силами НАТО в Европе занимает свою должность два или три года.