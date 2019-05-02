На страницах подразделений администрации Петербурга синхронно опубликовали сообщения о «провокаторах», испортивших 1 мая

На страницах нескольких комитетов администрации Санкт-Петербурга были одновременно опубликованы идентичные сообщения о «провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев» 1 мая.

Сообщения, на которые обратила внимание «Фонтанка», появились, в частности, на страницах в ВК комитета по молодежной политике и комитета по межнациональным отношениями, а также в соцсетях администраций районов. Речь идет о структурах, которые формально никак не связаны с организацией первомайского шествия, отмечает издание.

Среди тех, кто опубликовал сообщение о «провокаторах» был комитет по тарифам. В пресс-службе комитета сообщили «Фонтанке», что «произошла ошибка при обработке новостей», и удалили пост. В соцсетях других комитетов посты, по состоянию на 17:00 мск, по-прежнему были доступны.

Текст сообщения о провокаторах, который переопубликовали комитеты, также размещен и на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Сторонники Навального, «Открытой России» и еще нескольких оппозиционных движений принимали участие в общей демонстрации, проходившей 1 мая в Петербурге. Полиция, как сообщалось, сочла поведение демонстрантов не соответствующим заявленной цели акции.

По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 69 участников акции. Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Александр Шуршев, принимавшие участие в шествии, были отправлены под административный арест на 10 суток.