Владимир Зеленский прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, заявившего, что у него с избранным президентом Украины «есть много общего».

«Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из „общего“ у нас осталось только одно — это государственная граница», — написал Зеленский в фейсбуке.

Избранный президент Украины также отметил, что введенный Россией запрет экспорта нефтепродуктов на Украину, решение выдать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также содержания украинцев в плену «ни на йоту не приближает» урегулирование отношений между странами. Эти отношения, подчеркнул Зеленский, точно нельзя назвать «братскими».

Владимир Зеленский комментировал ответы Путина на вопросы журналистов об избранном президенте Украины, которые российский президент дал 29 апреля. Путин комментировал вырванные из контекста тезисы Зеленского о решении выдать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР. «Медуза» подробно разбирала произошедшее.