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Apple заплатит Qualcomm не менее 4,5 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения

The Wall Street Journal
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Корпорация Apple заплатит разработчику микропроцессоров Qualcomm от 4,5 миллиарда долларов в рамках заключенного мирового соглашения. Об этом сообщил в интервью The Wall Street Journal глава Qualcomm Стив Молленкопф.

По словам Молленкопфа, в зависимости от методики подсчета выплата может оказаться еще больше — до 4,7 миллиарда долларов.

Apple и Qualcomm объявили о заключении мирового соглашения по многолетнему патентному спору в середине апреля. Тогда сумму выплат стороны не раскрывали.

Из-за патентного спора, в частности, приостанавливалась продажа некоторых моделей iPhone в Китае и Германии.

Спор Apple и Qualcomm