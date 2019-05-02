Apple заплатит Qualcomm не менее 4,5 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения

Корпорация Apple заплатит разработчику микропроцессоров Qualcomm от 4,5 миллиарда долларов в рамках заключенного мирового соглашения. Об этом сообщил в интервью The Wall Street Journal глава Qualcomm Стив Молленкопф.

По словам Молленкопфа, в зависимости от методики подсчета выплата может оказаться еще больше — до 4,7 миллиарда долларов.

Apple и Qualcomm объявили о заключении мирового соглашения по многолетнему патентному спору в середине апреля. Тогда сумму выплат стороны не раскрывали.

Из-за патентного спора, в частности, приостанавливалась продажа некоторых моделей iPhone в Китае и Германии.

Спор Apple и Qualcomm Apple и Qualcomm договорились перестать судиться и начать сотрудничать Из-за их спора запрещали продажу айфонов в Китае и Германии. После его прекращения Intel ушла с рынка 5G-модемов