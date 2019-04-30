«ВКонтакте» разработала нейросеть для создания новостных заголовков. Ее обучали на текстах РИА Новости и The New York Times

разработала нейросеть, которая генерирует новостные заголовки на русском и английском языках. Ее презентация прошла в апреле на Европейской конференции по информационному поиску, сообщает пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте»

Нейросеть обрабатывает текст новости и формулирует заголовок из фрагментов слов. Этот способ позволяет добиться правильных падежей и склонений и в итоге получить связное предложение. Для обучения нейросети использовались тексты агентства РИА Новости и газеты The New York Times.

Чтобы протестировать работу нейросети, разработчики провели исследование с добровольцами, показав им оригинальный и автоматически сгенерированный заголовок к одной и той же новости. Участники исследования заявили, что в 45% случаев машинный заголовок был не хуже оригинального, а в 15% — лучше.

Разработчик-исследователь «ВКонтакте» Даниил Гаврилов заявил, что нейросеть можно использовать для задач, связанных с удобством потребления контента — например, во «ВКонтакте» ее можно применить для умного сокращения постов в ленте пользователя или для создания новостных дайджестов.