The New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру с Трампом и Нетаниягу

Газета The New York Times принесла официальные извинения за публикацию карикатуры с участием президента США и премьер-министра Израиля.

Рисунок был опубликован 25 апреля в печатном международном выпуске издания. На иллюстрации был изображен слепой Дональд Трамп в кипе, которого ведет собака-поводырь. У нее лицо Биньямина Нетаниягу, а на шее висит звезда Давида. Карикатура вызвала множество протестов. О ней написали многие израильские и американские СМИ, назвав рисунок антисемитским.

«Мы сожалеем о публикации этой карикатуры и будем стремиться к тому, чтобы ничего подобного не повторилось. Подобные образы всегда опасны, а сейчас, когда в мире усиливается антисемитизм, это тем более неприемлемо», — говорится в заявлении газеты.

Автором карикатуры является португальский художник Антонио Морейра Антунес. Изначально рисунок был опубликован в португальской газете Expresso, с которой карикатурист сотрудничает с 1974 года. The New York Times приобрела лицензию на публикацию иллюстрации в своем международном издании, в американской версии газеты карикатура не выходила.

уже заявил, что не принимает извинения газеты.