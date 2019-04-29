Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области

Шестеро детей госпитализированы после пожара в церкви в Саткинском районе Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

29 апреля дети — две шестилетние девочки, а также две девочки и два мальчика в возрасте семи лет — пришли на экскурсию в деревянную церковь в поселке Межевом. Когда они поднялись на колокольню, в здании на нижнем уровне начался пожар. Детям пришлось спускаться вниз через задымленные помещения.

Пострадавшие доставлены в Саткинскую больницу с жалобами на одышку, кашель и затрудненное дыхание. Ожогов они не получили. Две шестилетние девочки находятся в реанимации, уточнили в минздраве. У одной из пострадавших произошло обострение бронхиальной астмы.

Пожар в церкви ликвидирован. Его площадь составила 30 квадратных метров. Из здания эвакуировали десять человек. Причина возгорания неизвестна.