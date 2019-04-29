Прокурор попросил три года колонии для повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Гособвинитель попросил приговорить к трем годам колонии Игоря Подпорина, обвиняемого в картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Об этом сообщает ТАСС.

Игорь Подпорин на первом заседании суда частично признал вину. По словам его адвоката, Подпорин считает, что повредил объект культурного наследия — эти действия предусматривают до трех лет лишения свободы. Следствие же обвиняет его в повреждении особо ценного объекта культурного наследия (до шести лет лишения свободы).

В январе 2019 года из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник унес ее во время работы галереи. Подозреваемого задержали на следующий день, после чего картину вернули в музей.

В марте один из посетителей Третьяковской галерее разделся до нижнего белья и прошел в таком виде по нескольким залам. В это время его сообщник повесил на стену собственную картину. Росгвардия сняла с себя ответственность за инцидент.