В Воронежской области сгорел склад торговой сети «Магнит». Площадь пожара превысила 40 тысяч квадратных метров

Крупный пожар произошел в ночь на 28 апреля в распределительном центре торговой сети «Магнит» в селе Нечаевка Воронежской области, сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании в складских помещениях поступило около полуночи. Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь возгорания уже составляла 20 тысяч квадратных метров. Локализовать пламя удалось только спустя четыре часа, когда площадь пожара составила 42 тысячи квадратных метров. Огонь полностью потушили к восьми утра.

К тушению были привлечены более 120 человек. Причины пожара пока неизвестны. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Загрязнения атмосферы не зафиксировано.

По словам заместителя главы администрации Новоусманского района Воронежской области Андрея Колыванова, здание выгорело почти полностью, нетронутыми остались лишь несколько административных помещений.

Колыванов отметил, что в сгоревшем распределительном центре были трудоустроены около 900 человек. При этом, считает он, пожар не должен отразиться на обеспечении населения продуктами питания. «Торговая сеть у нас довольна развитая. Кроме „Магнита“, у нас есть магазины других сетей», — сказал Колыванов.