«Мы с вами не знаем деталей этой сделки со следствием». Кремль прокомментировал приговор Марии Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданка РФ Мария Бутина, осужденная в США, «не была и не могла быть замешана в том, в чем она обвиняется».

Представитель Кремля назвал неприемлемым задержание Бутиной в США и ее длительное содержание под стражей.

Обновление. Президент РФ Владимир Путин назвал «беспределом» приговор, вынесенный Марии Бутиной в США. «Не понятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила», — сказал Путин.

26 апреля суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Ее признали виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она занималась этим, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента.