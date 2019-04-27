Илон Маск согласился не твитить о положении дел в Tesla без разрешения юристов

Основатель компании Tesla Илон Маск заключил сделку с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор, начавшийся из-за твиттера предпринимателя.

Как сообщает Reuters, по условиям сделки Маск должен будет согласовывать с юристами комиссии любые сообщения в твиттере, связанные с финансами Tesla.

В сентябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам подала к Маску иск о мошенничестве с ценными бумагами из-за твита бизнесмена о выкупе акций Tesla с рынка. Через несколько недель Маск заключил с комиссией первую сделку, но в феврале 2019 года регулятор обвинил его в нарушении условий соглашения.