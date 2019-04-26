Суд освободил участника акции «Он нам не царь» в Петербурге после года в СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга освободил из СИЗО под подписку о невыезде Михаила Цакунова, арестованного после акции «Он нам не царь» в мае 2018 года.

Как сообщил в твиттере фотограф Георгий Марков, гособвинитель поддержал просьбу защиты об изменении меры пресечения Цакунову.

Защита Цакунова также попросила переквалифицировать ему статью с полицейского, на . Заседание по этому вопросу пройдет 16 мая.

Михаил Цакунов был задержан на акции «Он нам не царь» в Петербурге 5 мая 2018 года. Через два дня его арестовали и обвинили в насилии в отношении полицейского. По версии следствия, Цакунов выбил полицейскому зуб. Свою вину Цакунов не признает.