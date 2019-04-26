Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «По воле божьей» о сексуальном насилии в церкви. Его просили перенести из-за Пасхи

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму Франсуа Озона «По воле божьей», сообщает агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу Минкульта. Фильм выйдет в прокат 29 апреля с возрастным рейтингом 18+.

Первоначально фильм Франсуа Озона должен был выйти 25 апреля, но Минкульт не выдал ленте прокатное удостоверение. Прокатчик фильма A-One Films утверждал, что в министерстве «устно порекомендовали» перенести премьеру на 29 апреля «после Страстной недели».

Официально в Минкульте отрицали, что просили перенести премьеру из-за Пасхи.

В 2019 году министерство культуры РФ неоднократно переносило премьеры российских и иностранных фильмов. Так, с 25 на 29 апреля перенесли премьеру фильма «Мстители: Финал», а с 9 на 10 мая — картины «Братство» Павла Лунгина.