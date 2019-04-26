КНДР потребовала от США 2 миллиона долларов за лечение впавшего в кому американского студента Отто Уормбира

Северокорейские власти потребовали от США два миллиона долларов за пребывание в больнице американского студента , впавшего в вегетативное состояние в КНДР, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Счет, по данным издания, был выставлен во время переговоров о возвращении Уормбира на родину. Президент США Дональд Трамп, по данным собеседников The Washington Post, распорядился оплатить счет.

Были ли перечислены деньги — неизвестно. По состоянию на 2017 год неоплаченный счет находился в Минфине, о его дальнейшей судьбе источники The Washington Post не знают.

Дональд Трамп, напоминает издание, ранее неоднократно заявлял, что США ничего не платят за освобождение своих граждан, которых, по его словам, КНДР удерживает в заложниках.

В декабре 2018 года Федеральный суд округа Колумбия в США обязал власти КНДР выплатить 500 миллионов долларов семье студента Отто Уормбира. Суд согласился с позицией истцов в том, что к смерти Уормбира привело его содержание под стражей, которое, в свою очередь, было незаконным