ФСИН: по закону «день за полтора» на свободу вышли более 10 тысяч заключенных

Почти за год действия нового порядка зачета срока пребывания в СИЗО в срок наказания — «день за полтора» — на свободу были отпущены 10402 заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Еще около 96 тысячам приговоренных к разным видам наказания (как с лишением свободы, так и без него) снижены сроки.

В июле 2018 года, когда закон «день за полтора» вступил в силу, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявлял, что на свободу смогут выйти около 14 тысяч заключенных, а всего новые правила затронут около 100 тысяч осужденных.