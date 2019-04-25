В Москве у станции метро «Новые Черемушки» в результате стрельбы погибли два человека

Обновление: Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия», сообщили «Интерфаксу» в управление СК по Москве. Личности погибших установлены, но пока следователи их не раскрывают. По данным Baza, стрелял Расул Абдуллаев, второй погибший — Вагиф Гумбатов.

Около станции метро «Новые Черемушки» в Москве в результате стрельбы погибли два человека, сообщает ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой», — рассказал собеседник ТАСС.

Издание Baza сообщает, что стрелявший использовал наган.

В пресс-службе Следственного управления СК по Москве РИА Новости сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Другие подробности произошедшего в Следственном комитете не уточнили.