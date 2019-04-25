«Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу». «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Украинское издание «Новое время» обнародовало «военную доктрину» страны Владимира Зеленского. Ее предоставил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

В «доктрине» говорится, что новый президент обеспечит руководство силами обороны в соответствии со стандартами стран-членов НАТО. Должность начальника Генштаба будет отделена от должности главнокомандующего Вооруженными силами.

Зеленский пообещал обеспечить открытость финансовой информации об армии, сделать оборонные закупки прозрачными, дать достойный заработок военнослужащим и ветеранам.

«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО. <…> Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу», — говорится в «доктрине».

В феврале 2019 года в Конституцию Украины внесли поправки, прописав в ней курс на вступление в НАТО и ЕС.

Владимир Зеленский обещал после прихода к власти в первую очередь прекратить огонь на Донбассе, а затем вернуть территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под власть Украины. Возвращение Крыма он считает возможным «только после того, как сменится власть в России».

24 апреля Владимир Путин издал указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Команда Зеленского заявила, что этим указом Россия признала свою ответственность в качестве «государства-оккупанта».