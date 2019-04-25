«Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу». «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Украинское издание «Новое время» обнародовало «военную доктрину» избранного президента страны Владимира Зеленского. Ее предоставил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
В «доктрине» говорится, что новый президент обеспечит руководство силами обороны в соответствии со стандартами стран-членов НАТО. Должность начальника Генштаба будет отделена от должности главнокомандующего Вооруженными силами.
Зеленский пообещал обеспечить открытость финансовой информации об армии, сделать оборонные закупки прозрачными, дать достойный заработок военнослужащим и ветеранам.
«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО. <…> Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу», — говорится в «доктрине».
В феврале 2019 года в Конституцию Украины внесли поправки, прописав в ней курс на вступление в НАТО и ЕС.
Владимир Зеленский обещал после прихода к власти в первую очередь прекратить огонь на Донбассе, а затем вернуть территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под власть Украины. Возвращение Крыма он считает возможным «только после того, как сменится власть в России».
24 апреля Владимир Путин издал указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Команда Зеленского заявила, что этим указом Россия признала свою ответственность в качестве «государства-оккупанта».