«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Там проходил круглый стол на тему ЛГБТ

Сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сигнала о заложенной бомбе.

Сообщение о минировании, сообщает Znak.com, поступило через несколько минут после того, как в «Ельцин Центре» начался круглый стол о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, проводимый в рамках проекта «Бай-бай, стигма!».

Против этого мероприятия выступали Уральский родительский комитет, Совет отцов и представители движения «Сорок сороков», сообщает ЕТВ. Перед началом круглого стола у «Ельцин Центра» прошел пикет.

«Бай-бай, стигма!» — серия открытых дискуссий, которая проходит в «Ельцин Центре» с сентября 2018 года. Темами дискуссий, в частности, был рак, ВИЧ и волонтерская работа. На круглый стол о сексуальной ориентации и гендерной идентичности вход был доступен строго лицам старше 18 лет.