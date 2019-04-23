В правительстве предложили повысить скорость на трассах до 110 километров в час

Вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Минтрансу провести ревизию федеральных трасс «на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 километров в час», сообщает ТАСС.

Акимов рассказал в кулуарах IV конференции «Безопасная дорога», что проверку проведут до конца 2019 года, в первую очередь она затронет новые скоростные трассы и дороги после капитального ремонта.

РИА Новости со ссылкой на представленные на конференции материалы сообщает, что речь идет о возможном повышении скорости на трассах категорий . Общая протяженность таких трасс в России 6 тысяч километров. Сейчас на них действует ограничение скорости — до 90 км/ч.

В России максимальная скорость движения в 110 километров в час допустима на автомагистралях, то есть дорогах , обозначенных специальным знаком. На всех других трассах вне городов максимальная скорость ограничена 90 километрами в час.

Максим Акимов говорил в феврале в интервью РБК, что к изменению скоростного режима нужно подходить по разному: «на хорошей магистрали — отпускать (скорость), а в городских условиях — ужесточать».

Правительство России в последние месяцы обсуждает предложение снизить допустимый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час.