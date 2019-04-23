Убийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы
Надежный источник
Окружной суд болгарского города Руса вынес приговор по делу о гибели ведущей телеканала TVN Виктории Мариновой.
Обвиняемый — 21-летний Северин Красимиров — был признан виновным в изнасиловании и убийстве журналистки и приговорен к 30 годам лишения свободы.
Подсудимый пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину, что позволило ему избежать пожизненного заключения.
Виктория Маринова была убита в октябре 2018 года. Подозреваемый в убийстве был задержан спустя пять дней в Германии. В ходе следствия было установлено, что убийство не связано с профессиональной деятельностью Мариновой.