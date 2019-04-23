Следствию передали показания Ахмеда Закаева по делу Анны Политковской

Адвокаты семьи Анны Политковской опросили в Лондоне одного из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки «Новой газеты».

«В ноябре прошлого года мы провели опрос Закаева в Лондоне. Он довольно убедительно объяснил, почему, с его точки зрения, он совершенно не был заинтересован в убийстве Политковской», — рассказала «Интерфаксу» адвокат Анна Ставицкая.

По ее словам, протокол опроса уже приобщен к материалам дела Политковской. Кроме того, Следственный комитет согласился сам официально допросить Закаева в Великобритании. Как и когда будет устроена эта процедура, пока неизвестно.

Ранее о причастности к убийству журналистки «Новой газеты» Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского заявлял бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, осужденный по делу Политковской. Он называл их заказчиками убийства.

Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Помимо Павлюченкова, по делу о гибели журналистки были осуждены еще пятеро уроженцев Чечни. Организатор преступления Лом-Али Гайтукаев впоследствии скончался в колонии. Заказчик убийства официально до сих пор не установлен.