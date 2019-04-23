«Россети» вложат 5,6 миллиарда рублей в борьбу с потерями электроэнергии в Чечне

«Россети» вложат более 5,6 миллиарда рублей в программу по снижению потерь электроэнергии в Чечне, сообщает ТАСС.

Глава дочерней компании «Россетей» МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов заявил, что электросетевой комплекс Чечни «требует повышенного внимания». На модернизацию сетей региона будет направлено 30% всей инвестиционной программы компании.

Вице-премьер Виталий Мутко 18 апреля заявил, что общая задолженность регионов Северного Кавказа за электроэнергию и газ составляет 120 миллиардов рублей.

В январе суд Грозного принял решение о списании задолженности жителей города за газ в размере 9,3 миллиарда рублей. После апелляции «Газпрома» это решение было отменено.