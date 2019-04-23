Глава Ростова-на-Дону ушел в отставку. Его критиковали за масштабный пожар в городе и сложности при подготовке к ЧМ по футболу

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку. О решении покинуть пост, который занимал с ноября 2016 года, Кушнарев объявил на заседании городской думы 23 апреля. Депутаты, сообщает «Интерфакс», отставку Кушнарева приняли. Врио главы городской администрации назначен бывший заместитель Кушнарева Алексей Логвиненко.

Местные СМИ напоминают, что Кушнарева на посту главы администрации критиковали, в частности, за пожар в августе 2017 года, при котором в частном секторе Ростова-на-Дону сгорели более 100 домов, также нарекания вызвали и некоторые аспекты подготовки города к приему матчей ЧМ-2018 по футболу.