Писатель и журналист Дмитрий Быков в фейсбуке и инстаграме поблагодарил врачей, лечивших его последнюю неделю, а также всех, кто поддерживал его в эти дни.

«Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» — написал Быков.

Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе. Врачи ввели его в медикаментозную кому. На третий день лечения его доставили самолетом в Москву. 21 апреля Быков пришел в сознание.