РБК: Сбербанк договорился о покупке доли в Rambler Group

Сбербанк и холдинг договорились об условиях вхождения банка в капитал интернет-холдинга. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. По их словам, о сделке могут объявить на следующей неделе.

Один из собеседников РБК сообщил, что сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и покупку структурами Сбербанка неконтрольной доли в бизнесе компании, «а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана».

Ранее источник РБК, знакомый с деталями переговоров, утверждал, что в рамках сделки Сбербанк может выкупить у банка «Траста» Rambler Group, а впоследствии структуры банка получат 46% Rambler Group.

В пресс-службах Сбербанка и Rambler Group подтвердили факт переговоров, но отказались от дальнейших комментариев.

О том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group, в феврале со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Тогда обе компании отвергли эту информацию.

В прошлом году СМИ сообщали о планах Сбербанка, который более чем на половину принадлежит ЦБ РФ, купить 30% «Яндекса». Сбербанк отрицал это, однако «Яндекс» после сообщений о возможной сделке подешевел на миллиард рублей.