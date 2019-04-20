РБК: Сбербанк договорился о покупке доли в Rambler Group
Сбербанк и холдинг Rambler Group договорились об условиях вхождения банка в капитал интернет-холдинга. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. По их словам, о сделке могут объявить на следующей неделе.
Один из собеседников РБК сообщил, что сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и покупку структурами Сбербанка неконтрольной доли в бизнесе компании, «а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана».
Ранее источник РБК, знакомый с деталями переговоров, утверждал, что в рамках сделки Сбербанк может выкупить у банка «Траста» долг Rambler Group, а впоследствии структуры банка получат 46% Rambler Group.
В пресс-службах Сбербанка и Rambler Group подтвердили факт переговоров, но отказались от дальнейших комментариев.
О том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group, в феврале со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Тогда обе компании отвергли эту информацию.
Собеседники РБК говорят, что в периметр сделки Сбербанка с Rambler Group войдут не все активы холдинга Мамута, в частности, Сбербанк не станет совладельцем объединенной сети кинотеатров [«Синема Парк» и «Формула кино»].
В прошлом году СМИ сообщали о планах Сбербанка, который более чем на половину принадлежит ЦБ РФ, купить 30% «Яндекса». Сбербанк отрицал это, однако «Яндекс» после сообщений о возможной сделке подешевел на миллиард рублей.