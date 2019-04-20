При аварии автобуса в Казахстане погибли 11 человек

В Жамбылской области на юге Казахстана попал в аварию пассажирский автобус, в результате погибли 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Казахстана.

ДТП произошло на трассе Алматы-Ташкент 20 апреля около восьми утра по московскому времени. Автобус опрокинулся, избегая столкновения с автомобилем Toyota, который врезался в припаркованный у дороги грузовик.

Восемь человек погибли на месте, еще трое — после госпитализации. В больницах остаются 29 человек. Среди пострадавших граждане Узбекистана и Таджикистана, заявили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области. Одна из погибших была гражданкой Казахстана, сведений об остальных пока нет.

Полиция Казахстана возбудила по факту аварии уголовное дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.