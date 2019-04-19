Задержан акционер банка «Югра» Алексей Хотин. Его подозревают в хищении 7,5 миллиарда рублей

Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин задержан по делу о хищении денег банка на сумму 7,5 миллиарда рублей, сообщает СК.

Дело возбуждено по статье о присвоении или растрате.

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В 2017 году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию в ввел в банке временную администрацию в связи с его «неустойчивым финансовым положением». В 2018 году суд признал «Югру» банкротом. «Дыру» в капитале банка оценили в 143 миллиарда рублей.

Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем для системы страхования банковских вкладов в России. Вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей.