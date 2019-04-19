Суд в Москве отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 в Сочи. Они требовали компенсацию в два миллиарда рублей

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.

Истцы требовали дополнительного страхового возмещения, а также компенсации морального и материального вреда. Общая сумма исковых требований составляла 2 миллиарда рублей.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов, заявил, что будет обжаловать решение Мещанского суда.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. На борту самолета в числе прочих находились артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

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