Ford объявил, что на закрывающемся заводе во Всеволожске 85% сотрудников согласились на предложенную компенсацию

Более 85% сотрудников завода Ford во Всеволожском районе Ленинградской области, который будет закрыт, согласились на добровольное увольнение на предложенных администрацией условиях, заявили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

Заявления на участие в программе будут приниматься по 22 апреля, а те, кто не напишет заявление, будут увольняться по другой статье, предупредили в Ford.

По данным комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, заявления написали 800 человек.

Компенсация при добровольному увольнении, предлагаемая Ford, зависит от того, сколько сотрудник проработал на заводе. Минимальный размер выплат — пять месячных окладов. Такая компенсация предусмотрена для проработавших менее пяти лет. Максимальная выплата — годовой оклад — для сотрудников со стажем больше 15 лет.

Профсоюз закрывающегося завода Ford во Всеволожске с предложенной компенсацией не согласился и потребовал выплачивать сотрудникам при увольнении два годовых оклада.

Компания Ford Sollers в конце марта объявила, что уйдет с рынка легковых автомобилей и закроет три завода в РФ: предприятие по производству двигателей в Елабуге и два автомобильных завода в Набережных Челнах и Всеволожске. На них работают почти две тысячи человек.

Ford был первым крупным автоконцерном, открывшим сборочное производство автомобилей в России в 2002 году.