Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить голосование в Госдуме. Издание заподозрило, что депутаты участвовали в нем заочно

Редакция издания Znak.com попросила генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить возможные нарушения в работе Госдумы при голосовании на пленарном заседании 16 апреля.

Поводом для обращения стало рассмотрение законопроекта о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в регионах РФ. Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) перед голосованием заявил, что в зале было около 140 депутатов; по его словам, он посчитал их «по головам». Для кворума необходимо 226 депутатов. «Если вы люди честные и порядочные и не станете голосовать за того парня, которого рядом с вами нет, то этот законопроект принят не будет», — заявил Иванов.

После его выступления первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который председательствовал на заседании, попросил депутатов: «Коллеги, кто рядом с залом, займите свои места». Через пару минут прошло голосование, в котором, по данным электронной системы учета, поучаствовали 355 депутатов. Законопроект о цифровых участках для голосования был принят в первом чтении.

В обращении на имя генпрокурора редакция Znak.com отметила, что принятие законопроекта могло проходить с нарушениями регламента Госдумы, что ущемляет права граждан РФ, избравших депутатов парламента.

16 апреля Госдума приняла в окончательном чтении об изоляции Рунета. «Медуза» обнаружила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин формально поучаствовал в голосовании, хотя его не было в Москве. Это является нарушением регламента Госдумы.

Представитель Володина заявила, что сотрудники аппарата Госдумы забыли изъять принадлежащую спикеру карточку для голосования; подчеркивалось, что это произошло впервые. Но «Медуза» выяснила, что за Володина кто-то голосовал не менее чем на пяти пленарных заседаниях Госдумы за последний год.