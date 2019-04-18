Вероятной причиной пожара в Нотр-Даме назвали короткое замыкание

Причиной в соборе Парижской Богоматери, вероятно, стало короткое замыкание. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник во французской полиции.

О том, что следствие рассматривает версию короткого замыкания, также заявил источник CNN. При этом собеседник издания отметил, что «на данном этапе не исключаются и другие гипотезы».

Ранее издание Le Parisien сообщило, что причиной пожара в Нотр-Даме могли стать проблемы с электрикой. Очаг возгорания был расположен у основания шпиля собора.

После пожара в Нотр-Даме прокуратура Парижа заявила об отсутствии свидетельств поджога. Основной версией произошедшего было названо непредумышленное возгорание. Предполагалось, что оно было связано с проведением реставрационных работ в соборе.