В Петербурге на углу Фонтанки и Невского автомобиль выехал на тротуар. Пострадали шесть человек

В Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанка автомобиль на большой скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Как сообщила «Интерфаксу» вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, пострадали шесть человек, в том числе граждане Германии и Эстонии. Состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое, еще пять человек, включая ребенка, получили травмы средней степени тяжести.

«Фонтанка» уточняет, что среди пострадавших водитель и пассажир BMW 528, выехавшего на тротуар.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу, автомобиль оказался на тротуаре после столкновения с другой машиной.