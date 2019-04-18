Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на Сергея Шнурова и «Зенит». Ранее он предлагал побить лидера «Ленинграда» за мат в адрес Москвы

Петроградский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответчиками по иску выступают лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и футбольный клуб «Зенит».

Поводом к иску послужило ток-шоу на принадлежащем клубу интернет-канале «Z+», в эфире которого Шнуров допустил оскорбительные высказывания в отношении города Москва, в том числе с применением нецензурной лексики. По мнению Разина, слова Шнурова «свидетельствуют о явном неуважении к государству» и не могут быть оправданы свободой выражения мнения.

Продюсер «Ласкового мая» просит через суд обязать «Зенит» удалить из интернета запись ток-шоу с участием Шнурова и разместить на сайте клуба «официальную позицию в отношении высказываний музыканта».

Предварительное заседание по иску состоится 23 мая.

Ранее адвокаты Сергея Шнурова обратились в прокуратуру и Следственный комитет Москвы с просьбой проверить высказывания Андрея Разина, призывавшего «набить рожу» музыканту.