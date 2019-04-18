«Новая газета» рассказала про особняк начальника охраны Медведева в подмосковной деревне. Его цена превышает миллиард рублей

Генерал ФСО Михаил Михеев, который возглавляет охрану премьер-министра Дмитрия Медведева, живет в особняке в элитной подмосковной деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе, сообщается в расследовании «Новой газеты» и .

Расследование. Мир в Раздорах | Где живет охранник Медведева? novayagazeta

О том, что Михеев обосновался в Раздорах, «Новой газете» рассказали два источника. Издание не нашло в Росреестре сведений на этот счет. Но обнаружило, что жена генерала Наталья Михеева владеет в Раздорах гектаром земли. На участке стоит особняк площадью в почти 1500 квадратных метров. Его стоимость неизвестна, но «Новая газета» отмечает, что похожий по площади дом в Раздорах с гораздо меньшим участком продают за 1,27 миллиарда рублей.

Чтобы проверить, имеет ли Михеев отношение к особняку в Раздорах, журналисты решили доставить письмо на имя генерала. На воротах закрытого поселка, на территории которого находится особняк, у них приняли корреспонденцию для Михеева и расписались в получении.

Наталья Михеева получила гектар земли в Раздорах путем обмена другого участка на Рублевке, который она в 2011 году купила у «Агрокомплекса Горки-2». Ранее «Новая газета» сообщала, что через «Агрокомплекс» участки на Рублевке за символические суммы получили охранники Владимира Путина.