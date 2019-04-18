«Это конец моего президентства». Мюллер описал реакцию Трампа на его назначение спецпрокурором по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по делу о вмешательстве России в американские выборы «концом своего президентства». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на доклад Мюллера.

«Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентства. Мне крышка», — заявил Трамп в мае 2017 года, узнав о назначении Мюллера. Слова президента США в докладе процитированы по показаниям Джоди Ханта, бывшего главы администрации генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Затем, по словам Ханта, Трамп обратился к Сешнсу и спросил: «Как ты позволил этому случиться, Джефф?». Он высказал мнение, что генпрокурор предал его. Также Трамп заметил, что расследование Мюллера может «разрушить его президентство». «Оно растянется на годы, и я ничего не смогу с этим сделать. Это худшее, что со мной случалось», — заявил Трамп.

Старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй после публикации доклада Мюллера заявила, что реакция президента в день назначения спецпрокурора «была другой».

Джефф Сешнс стал генпрокурором США в феврале 2017 года. Он взял самоотвод, отказавшись расследовать возможное вмешательство России в выборы президента. В результате спецпрокурором по «российскому делу» стал Роберт Мюллер. Трамп не раз критиковал Сешнса за решение самоустраниться от расследования. В ноябре 2018 года он отправил его в отставку.

18 апреля Минюст США обнародовал доклад, подготовленный Мюллером расследования «российского дела». В документе более 400 страниц, но секретные сведения и некоторые показания свидетелей из него убраны. Ранее была опубликована краткая версия доклада.