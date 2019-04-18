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Для Назарбаева учредят должность почетного председателя Евразийского экономического союза

Коммерсант
Требует подтверждения

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев будет назначен почетным председателем Евразийского экономического союза, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в структурах ЕАЭС.

Предполагается, что соответствующая должность будет учреждена 29 мая в Нур-Султане (бывшая Астана) на заседании в честь пятилетия ЕАЭС с участием президентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

Должность почетного председателя достанется Назарбаеву, поскольку именно он выступил с идеей создания экономического союза, отмечают собеседники газеты. Его будущие полномочия в рамках этой должности пока не определены, но предполагается, что Назарбаев «сможет представлять ЕАЭС перед внешними игроками». 

Один из собеседников “Ъ” в структурах ЕАЭС объяснил логику готовящегося назначения так: «Нурсултан Назарбаев много сделал для евразийской интеграции и еще много способен сделать. Поэтому возникла такая идея». Другой информированный собеседник “Ъ” добавил, что «опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене».

Коммерсант

В марте Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку. Новым президентом страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев. По его предложению столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан.

Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул «лидера нации», возглавил Совет безопасности Казахстана, а также остался членом Конституционного совета и главой правящей партии «Нур Отан».

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