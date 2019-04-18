Для Назарбаева учредят должность почетного председателя Евразийского экономического союза

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев будет назначен почетным председателем Евразийского экономического союза, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в структурах ЕАЭС.

Предполагается, что соответствующая должность будет учреждена 29 мая в Нур-Султане (бывшая Астана) на заседании в честь пятилетия ЕАЭС с участием президентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

Должность почетного председателя достанется Назарбаеву, поскольку именно он выступил с идеей создания экономического союза, отмечают собеседники газеты. Его будущие полномочия в рамках этой должности пока не определены, но предполагается, что Назарбаев «сможет представлять ЕАЭС перед внешними игроками».

В марте Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку. Новым президентом страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев. По его предложению столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан.

Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул «лидера нации», возглавил Совет безопасности Казахстана, а также остался членом Конституционного совета и главой правящей партии «Нур Отан».